Federica protagonista all' Eredità | la ragazza aversana ritenta la scalata alla ' Ghigliottina'

Federica Di Santo, giovane proveniente da Aversa, tornerà a partecipare questa sera al quiz televisivo trasmesso su Rai 1. La ragazza ha già raggiunto la fase della ‘ghigliottina’, la sfida finale del programma. La sua presenza nel gioco ha suscitato interesse tra gli spettatori, che attendono di vedere se riuscirà a superare questa prova. La partecipante ha già affrontato il percorso, e questa sera tenterà nuovamente di conquistare il premio finale.

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