Federica protagonista all' Eredità | la ragazza aversana ritenta la scalata alla ' Ghigliottina'
Federica Di Santo, giovane proveniente da Aversa, tornerà a partecipare questa sera al quiz televisivo trasmesso su Rai 1. La ragazza ha già raggiunto la fase della ‘ghigliottina’, la sfida finale del programma. La sua presenza nel gioco ha suscitato interesse tra gli spettatori, che attendono di vedere se riuscirà a superare questa prova. La partecipante ha già affrontato il percorso, e questa sera tenterà nuovamente di conquistare il premio finale.
Ritenterà la scalata stasera, Federica Di Santo, la giovane aversana che è arrivata fino alla temuta ‘ghigliottina’ all’Eredità, il quiz in onda su Rai 1.La giovane normanna ha saputo superare tutti gli step del gioco, superando tutti gli avversari ed arrivando al gioco finale del format condotto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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