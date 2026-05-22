Fdi la comunicazione del futuro tra AI podcast e social

Giovedì 28 maggio, presso una fondazione, si terrà un evento dedicato alle evoluzioni della comunicazione, con un focus su intelligenza artificiale, podcast e social media. La discussione si concentrerà sulle tendenze attuali e le tecnologie emergenti che stanno cambiando il modo di comunicare. Saranno presenti esperti e professionisti del settore, pronti a condividere le loro riflessioni e analisi sui nuovi strumenti e linguaggi che stanno influenzando il panorama mediatico.

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Il futuro della comunicazione, tra AI, nuovi media e nuovi linguaggi: giovedì 28 maggio Fondazione AN (via della Scrofa 43, Roma) ospita “Istantanea Digitale”, una giornata di dibattiti con personalità della politica, esperti del settore e professionisti del digital, organizzata dal Dipartimento Comunicazione di Fratelli d’Italia. Istantanea Digitale avrà inizio alle 9.50 con l’intervento del responsabile comunicazione del partito e ideatore dell’iniziativa Andrea Moi. Tra gli ospiti della giornata inviati di guerra (Gian Micalessin, Francesco Semprini), chiamati a raccontare l'informazione sul campo oltre la propaganda, in dialogo con Maria... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fdi, la comunicazione del futuro tra AI, podcast e social ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BRAIN ATTACK ep. 57 // VALENTINA TOSONI e la COMUNICAZIONE tra giornali, podcast e social Sullo stesso argomento Dai reel ai meme, così i social cambiano la comunicazione politicaA chi non è capitato di vedere sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurare una piazza? O il ministro dei trasporti, Matteo Salvini,... #DiBenedetto è responsabile della comunicazione di #fdi ed è responsabile della pagina sui poveri comunisti. Merchandising e propaganda laterale della destra #report x.com Fdi, la comunicazione del futuro tra AI, podcast e socialIl futuro della comunicazione, tra AI, nuovi media e nuovi linguaggi: giovedì 28 maggio Fondazione AN (via della Scrofa 43, Roma) ospita Istantanea Digitale, una giornata di dibattiti con personalit ... ilgiornale.it Tutti i segreti della comunicazione social di FdILa battaglia social. Il libro di Alberto Di Benedetto e Marina Improta punta, proprio come si anticipa nel sottotitolo, a svelare i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d’Italia. Di ... ilgiornale.it