Fare esercizio | ecco come aiuta a smettere di fumare

Uno studio condotto su circa 9.000 fumatori analizza il ruolo dell’attività fisica nel percorso per smettere di fumare. I risultati mostrano che l'esercizio contribuisce a ridurre la voglia di fumare e a migliorare le possibilità di successo. I partecipanti che praticavano regolarmente attività fisica hanno riferito di sentirsi meno motivati a cercare sigarette e di aver avuto maggiori probabilità di smettere rispetto a chi non si allenava. Lo studio fornisce dati concreti sull’efficacia dell’attività motoria in questo processo.

Ammettiamolo: smettere di fumare è una delle cose più difficili che esistano. Non per mancanza di volontà, ma perché la dipendenza da nicotina è biologica, ostinata, e torna al momento meno opportuno sotto forma di voglia improvvisa, quasi fisica. I cerotti, le gomme, i farmaci aiutano, ma le ricadute restano la norma: tra il 75 e il 95 per cento di chi tenta di smettere ricomincia entro sei mesi. Ma uno studio appena pubblicato sul Journal of Sport and Health Science suggerisce che potrebbe esserci un alleato in più: muoversi. I ricercatori dell'Università del Sud Australia hanno analizzato 59 sperimentazioni cliniche per un totale di 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Il primo farmaco approvato per smettere di fumare

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