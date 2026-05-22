Arriva l’ultima giornata di campionato e i fantallenatori si preparano a schierare le proprie formazioni. Per questa 38ª giornata, sono stati individuati i giocatori più indicati da mettere in campo, considerando le partite in programma e le statistiche recenti. La guida fornisce indicazioni dettagliate sui singoli, aiutando a scegliere i titolari migliori per ottenere il massimo dai propri pronostici. Si tratta di un’analisi puntuale, utile per chi vuole concludere la stagione con le scelte più oculate.

La Fiorentina si sta rendendo protagonista di un grande finale di stagione: la squadra di Vanoli è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 partite di Serie A (4V, 5N), guadagnando 17 punti. Solo cinque squadre hanno fatto meglio nel periodo: Juventus (21), Como e Napoli (20), Inter e Roma (19). Il nome in mezzo al campo è quello di Rolando Mandragora, salito a quota sette reti grazie alla perla contro la Juve. Sulla fascia ci affidiamo a Dodô: il terzino brasiliano è uno dei giocatori che crossa di più nel nostro campionato ma, per ora, ha raccolto solo due assist. Nell'Atalanta, che nella gestione Palladino non ha mai perso due partite consecutivamente, optiamo sulla fisicità di Ederson (5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 38ª giornata

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FANTACONSIGLI 18ª GIORNATA partita per partita - CONSIGLIATI e nomi INCORNICIATI

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