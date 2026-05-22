Fanghi smaltiti nel laghetto | due arresti per il business da 1,6 milioni del gruppo Bidognetti

Sono stati effettuati due arresti e nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione a un traffico illecito di circa 25.000 tonnellate di rifiuti. Le indagini hanno accertato che i fanghi venivano smaltiti nel laghetto di un’area controllata dal gruppo Bidognetti, coinvolto in un’attività illecita valutata complessivamente intorno ai 1,6 milioni di euro. L’indagine ha inoltre evidenziato un possibile coinvolgimento del clan dei Casalesi nell’agevolazione di questa operazione.

Due arresti e 9 indagati per un traffico illecito di circa 25mila tonnellate di rifiuti, aggravato dall’agevolazione al clan dei Casalesi, in particolare dei Bidognetti. Questo il bilancio di un’operazione del Noe dei carabinieri che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Fanghi e rifiuti sversati nei laghetti, 2 arresti e 9 indagati grazie al pentito dei Bidognetti

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