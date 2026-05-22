Famiglia nel bosco | le 15 criticità nella perizia secondo i consulenti di Nathan e Catherine
I consulenti di parte dei coniugi Trevallion-Birmingham hanno individuato quindici criticità nella perizia redatta dalla Ctu del Tribunale dei minori dell’Aquila, relativa alla famiglia nel bosco. Lo psichiatra e la psicologa hanno analizzato il documento prodotto dalla perizia giudiziaria, evidenziando vari aspetti che secondo loro presentano problematiche da approfondire. La vicenda coinvolge il rapporto tra i genitori e i figli, con particolare attenzione alle condizioni di vita e alle valutazioni psichiche e psicologiche sulla famiglia.
Sono 15 le criticità rilevate dai consulenti di parte dei coniugi Trevallion-Birmingham, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, nella perizia della Ctu (Consulente tecnico d’ufficio) del Tribunale dei minori dell’Aquila, Simona Ceccoli, sulla famiglia nel bosco. Elementi illustrati con dovizia di particolari e una ricca bibliografia nelle 322 pagine delle Note critiche di parte, depositate dagli specialisti nei giorni scorsi. Una perizia che, sottolinea Cantelmi a LaSalute di LaPresse, “ha giudicato la famiglia senza vedere davvero la famiglia e i bambini”. Secondo le note tecniche di parte, la Ctu “avrebbe trasformato... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Famiglia nel bosco. «Perizia nulla per gravi carenze e per conclusioni ideologiche»
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