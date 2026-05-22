Famiglia nel bosco | le 15 criticità nella perizia secondo i consulenti di Nathan e Catherine

I consulenti di parte dei coniugi Trevallion-Birmingham hanno individuato quindici criticità nella perizia redatta dalla Ctu del Tribunale dei minori dell’Aquila, relativa alla famiglia nel bosco. Lo psichiatra e la psicologa hanno analizzato il documento prodotto dalla perizia giudiziaria, evidenziando vari aspetti che secondo loro presentano problematiche da approfondire. La vicenda coinvolge il rapporto tra i genitori e i figli, con particolare attenzione alle condizioni di vita e alle valutazioni psichiche e psicologiche sulla famiglia.

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Sono 15 le criticità rilevate dai consulenti di parte dei coniugi Trevallion-Birmingham, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, nella perizia della Ctu (Consulente tecnico d’ufficio) del Tribunale dei minori dell’Aquila, Simona Ceccoli, sulla famiglia nel bosco. Elementi illustrati con dovizia di particolari e una ricca bibliografia nelle 322 pagine delle Note critiche di parte, depositate dagli specialisti nei giorni scorsi. Una perizia che, sottolinea Cantelmi a LaSalute di LaPresse, “ha giudicato la famiglia senza vedere davvero la famiglia e i bambini”. Secondo le note tecniche di parte, la Ctu “avrebbe trasformato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco: le 15 criticità nella perizia secondo i consulenti di Nathan e Catherine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Famiglia nel bosco. «Perizia nulla per gravi carenze e per conclusioni ideologiche» Sullo stesso argomento Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica gela le speranze di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia del bosco di Palmoli. Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra gela Catherine e Nathan: “Genitori inadeguati, bimbi immaturi”La nuova perizia effettuata dalla psichiatra nominata dal tribunale per i minorenni dell’Aquila allontana il ricongiungimento tra i bambini della... Famiglia nel bosco, prima notte per Nathan e Catherine nella nuova casa a Palmoli. Pillon: Margini per accelerare il percorso ift.tt/etELc2y x.com Famiglia nel bosco, Catherine incontra i tre bambini: Quando torniamo a casa con i nostri animali?Si sono riabbracciati in un luogo neutro, lontano dalla casa famiglia di Vasto che li ospita da circa sei mesi. Un incontro carico di emozione tra Catherine e i suoi tre bambini. Momenti ... ilmessaggero.it Famiglia nel bosco, la mossa di Nathan e Catherine per riavere i figli: Disponibili a supporto parentaleFamiglia nel bosco, Simone Pillon, legale di Nathan e Catherine, annuncia la mossa per riavere i figli dopo la visita nel presidio di Atessa ... virgilio.it