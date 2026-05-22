Falso Trump davanti a Xi | l’IA ha creato l’immagine della sottomissione
Durante un vertice internazionale, è circolata un’immagine che mostrava un uomo in posa sottomessa di fronte a un’altra figura, apparentemente rappresentando un incontro tra due leader mondiali. L’immagine è stata successivamente identificata come falsa grazie a una tecnologia di intelligenza artificiale chiamata SynthID, che ha analizzato i dettagli visivi e ha rilevato manipolazioni digitali. Durante l’evento sono state diffuse anche altre immagini modificate, che sono state smascherate grazie a strumenti di verifica digitale.
? Domande chiave Come ha fatto SynthID a smascherare il falso incontro diplomatico?. Quali altre immagini manipolate sono state diffuse durante il vertice?. Chi ha orchestrato la narrazione della sottomissione di Trump a Pechino?. Come influenzerà questa guerra digitale la percezione dei futuri vertici internazionali?.? In Breve SynthID di Google DeepMind ha individuato watermark digitali invisibili nel file manipolato.. Immagini false precedenti coinvolgevano Biden durante l'incontro diplomatico di novembre 2023.. La narrazione falsa cita 17 amministratori di multinazionali americiche durante il vertice.. Il falso documentale riguarda il vertice di Pechino avvenuto il 14 e 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
TRUMP elimina imagen que lo mostraba como JESUCRISTO | EL PAÍS
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Pensavate che Trump prostrato davanti a Xi fosse un pessimo segnale per gli USA e l’Occidente? Vi sbagliavate. In realtà era soltanto gestione controllata del confronto. Insomma, altra grand strategy del nostro. Ve lo spiega @jimmomo, l’equilibrista del trum x.com