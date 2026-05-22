Falso Trump davanti a Xi | l’IA ha creato l’immagine della sottomissione

Durante un vertice internazionale, è circolata un’immagine che mostrava un uomo in posa sottomessa di fronte a un’altra figura, apparentemente rappresentando un incontro tra due leader mondiali. L’immagine è stata successivamente identificata come falsa grazie a una tecnologia di intelligenza artificiale chiamata SynthID, che ha analizzato i dettagli visivi e ha rilevato manipolazioni digitali. Durante l’evento sono state diffuse anche altre immagini modificate, che sono state smascherate grazie a strumenti di verifica digitale.

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