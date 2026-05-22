Falsi marchi e vendita in nero | scoperto maxi traffico di olio motore ' taroccato'

Da baritoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione di vasta portata contro un traffico illecito di olio motore contraffatto e venduto illegalmente. Durante le attività sono stati sequestrati ingenti quantitativi di prodotti falsificati, e sono state eseguite perquisizioni presso vari punti di stoccaggio e distribuzione. L'azione ha coinvolto diverse persone accusate di commercio di prodotti falsi e di evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha inoltre identificato e sequestrato materiali e attrezzature utilizzate per la produzione e la distribuzione illecita.

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Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bari contro un traffico di olio lubrificante di contrabbando e contraffatto. Notificati 15 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di altrettanti indagati accusati, a vario titolo, di contrabbando e contraffazione. Secondo gli investigatori. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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