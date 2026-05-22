Un gruppo di azionisti di minoranza ha accusato i dirigenti di Meta, tra cui il CEO, di aver saputo da quasi dieci anni dei danni causati ai minori sui social network Facebook e Instagram, senza aver preso misure adeguate per proteggerli. L'accusa si concentra sulla mancata azione da parte dell'azienda di fronte alle conoscenze sulle possibili conseguenze negative per gli utenti più giovani. Questa vicenda potrebbe portare a conseguenze legali e finanziarie rilevanti per l'azienda.

Un gruppo di azionisti di minoranza mette sotto accusa i dirigenti di Meta, incluso Mark Zuckerberg, per aver fallito nella tutela dei minori sui social network Facebook e Instagram. “I dirigenti di Meta sono a conoscenza dei danni che i loro prodotti causano a bambini e adolescenti da quasi un decennio, eppure non hanno intrapreso alcuna azione di protezione, con conseguenti rischi legali e normativi, in continua crescita”. L’accusa giunge ai piani altissimi di Meta, in vista dell’assemblea dei soci del 27 maggio, grazie ad una risoluzione depositata alla Sec (Security exchange commission, l’organo di vigilanza sulla borsa americana) da un gruppo di investitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Facebook e Instagram sapevano dei danni ai minori da quasi 10 anni. Ora rischi legali e finanziari significativi”: l’accusa di azionisti di Meta

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Parents speak after jury finds Instagram, YouTube liable in landmark social media addiction trial

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