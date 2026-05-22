Fabio Capello la polemica | così Guardiola ha rovinato il calcio italiano
Durante l’evento ‘Global Launch of the 100’s’ dell’European Golden Boy, Fabio Capello ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano, commentando in modo diretto e senza mezzi termini. In particolare, ha criticato le influenze straniere, attribuendo a Guardiola, allenatore di un club europeo, una responsabilità nel deterioramento del calcio italiano. Capello ha così condiviso le sue opinioni sulla situazione del calcio nazionale, senza usare giri di parole o toni diplomatici, concentrandosi sui fatti e sui personaggi coinvolti.
Fabio Capello non ha mai avuto il vizio dei giri di parole, e anche stavolta lo ha dimostrato al ‘ Global Launch of the 100’s’ dell’European Golden Boy, dove ha raccontato senza filtri il suo punto di vista sul calcio italiano. Il primo affondo è su una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un’etichetta: “Guardiolismo”. Per Capello è un’imitazione mal riuscita. “Ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo copiato un modello senza avere i giocatori adatti”, ha detto. Il risultato, secondo lui, è sotto gli occhi di tutti: meno verticalità, meno coraggio, più possesso fine a sé stesso. “Alla fine la palla gira, ma non succede niente”. Il discorso si è poi fatto ancora più netto quando Don Fabio ha parlato di atteggiamento mentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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