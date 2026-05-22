Durante l’evento ‘Global Launch of the 100’s’ dell’European Golden Boy, Fabio Capello ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano, commentando in modo diretto e senza mezzi termini. In particolare, ha criticato le influenze straniere, attribuendo a Guardiola, allenatore di un club europeo, una responsabilità nel deterioramento del calcio italiano. Capello ha così condiviso le sue opinioni sulla situazione del calcio nazionale, senza usare giri di parole o toni diplomatici, concentrandosi sui fatti e sui personaggi coinvolti.

Fabio Capello non ha mai avuto il vizio dei giri di parole, e anche stavolta lo ha dimostrato al ‘ Global Launch of the 100’s’ dell’European Golden Boy, dove ha raccontato senza filtri il suo punto di vista sul calcio italiano. Il primo affondo è su una parola che negli ultimi anni è diventata quasi un’etichetta: “Guardiolismo”. Per Capello è un’imitazione mal riuscita. “Ci siamo fatti prendere la mano, abbiamo copiato un modello senza avere i giocatori adatti”, ha detto. Il risultato, secondo lui, è sotto gli occhi di tutti: meno verticalità, meno coraggio, più possesso fine a sé stesso. “Alla fine la palla gira, ma non succede niente”. Il discorso si è poi fatto ancora più netto quando Don Fabio ha parlato di atteggiamento mentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabio Capello, la polemica: così Guardiola ha rovinato il calcio italiano

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