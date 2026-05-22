Fabi | Amo l’idea di cantare per questa terra

Il cantautore romano Niccolò Fabi ha iniziato il suo nuovo tour estivo durante la rassegna ‘Romagna in fiore’, parte del Ravenna Festival. La manifestazione si svolge nella regione e vede la partecipazione di vari artisti. Fabi ha dichiarato di amare l’idea di cantare per questa terra. La prima data del tour si è tenuta in un contesto musicale all’aperto, attirando un pubblico interessato alle sue esibizioni dal vivo. La rassegna prosegue con altri eventi e artisti nel corso dell’estate.

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