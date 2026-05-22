Fabi | Amo l’idea di cantare per questa terra
Il cantautore romano Niccolò Fabi ha iniziato il suo nuovo tour estivo durante la rassegna ‘Romagna in fiore’, parte del Ravenna Festival. La manifestazione si svolge nella regione e vede la partecipazione di vari artisti. Fabi ha dichiarato di amare l’idea di cantare per questa terra. La prima data del tour si è tenuta in un contesto musicale all’aperto, attirando un pubblico interessato alle sue esibizioni dal vivo. La rassegna prosegue con altri eventi e artisti nel corso dell’estate.
Debutta a ‘ Romagna in fiore ’, la rassegna del Ravenna Festival, il nuovo tour estivo del cantautore romano Niccolò Fabi. L’appuntamento è per domani alle 16, alla Torraccia di Ravenna, in piena campagna, in uno dei terreni di Cab Terra, la più antica cooperativa agricola della provincia, raggiungibile esclusivamente tramite percorso segnalato da fare a piedi o in bicicletta. Per l’occasione Fabi proporrà i brani più amati del suo repertorio, tra cui alcuni di quelli legati al suo decimo disco di inediti uscito l’anno scorso, per un viaggio musicale capace di unire generazioni diverse. Fabi, lei è reduce dalla recente tournée teatrale di presentazione di ‘Libertà negli occhi’ che ha toccato anche il teatro Alighieri lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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