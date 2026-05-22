Oscar Piastri si prepara per il Gran Premio del Canada, quinto evento del Mondiale 2026 di Formula 1, che si svolgerà questo fine settimana sul circuito di Montréal. Il pilota ha dichiarato che l’andamento del weekend dipenderà dagli aggiornamenti tecnici portati dalla Mercedes. La gara rappresenta un nuovo inizio dopo le ultime prove e si attende di vedere come le modifiche influenzeranno le prestazioni delle varie monoposto in pista.

Ricominciare esattamente da dove si era finito. Scalda i motori Oscar Piastri in vista del GP del Canada, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il circuito di Montréal, nel Quèbec. L’oceanico in quel di Miami ha dimostrato grandi miglioramenti a bordo della sua McLaren, vettura migliorata sensibilmente grazie al più che proficuo pacchetto di aggiornamenti accomodandosi al terzo posto alle spalle del compagno di squadra Lando Norris e al trionfatore Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Intervenuto in occasione nel classico media day del giovedì, il nativo di Melbourne ha presentato il weekend fornendo alcune indicazioni circa le sue aspettative: “ Dipenderà molto da come sarà l’aggiornamento della Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Il weekend dipenderà dagli aggiornamenti della Mercedes”

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