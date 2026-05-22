F1 oggi parte il Gp di Montreal | gli orari oggi la Sprint Qualifyng

Oggi in Canada si tiene il Gran Premio di Montreal, terza tappa del campionato di Formula 1 2026. La giornata prevede la Sprint Qualifying, una sessione di qualifica più breve e dinamica rispetto al passato. Gli orari delle prove e delle gare sono stati comunicati e si svolgeranno nel corso del weekend. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale del campionato, con tutti i piloti pronti a scendere in pista per disputare le qualifiche e la corsa principale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui