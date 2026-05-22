F1 oggi parte il Gp di Montreal | gli orari oggi la Sprint Qualifyng
Oggi in Canada si tiene il Gran Premio di Montreal, terza tappa del campionato di Formula 1 2026. La giornata prevede la Sprint Qualifying, una sessione di qualifica più breve e dinamica rispetto al passato. Gli orari delle prove e delle gare sono stati comunicati e si svolgeranno nel corso del weekend. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale del campionato, con tutti i piloti pronti a scendere in pista per disputare le qualifiche e la corsa principale.
Il Mondiale 2026 di F1 sbarca in Canada con un weekend denso di appuntamenti e caratterizzato dal format Sprint. In pista già oggi a Montreal con le libere e la Sprint Qualifying. Il tracciato intitolato a Gilles Villeneuve ospita per la prima volta una Sprint, che come semrpe andrà a modificare radicalmente la classica organizzazione del fine settimana. Oggi, venerdì 22 maggio, le scuderie scendono in pista alle 18.30 italiane per l’unica sessione di prove libere a disposizione, un’ora di tempo fondamentale per preparare i delicati assetti delle monoposto. Successivamente, alle 22.30, l’attenzione si sposta sulla Sprint Qualifying, che determina lo schieramento di partenza per la mini-gara del sabato. 🔗 Leggi su Sportface.it
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