A Montreal, le previsioni meteo indicano che la gara di Formula 1 si svolgerà quasi certamente su pista bagnata. La condizione potrebbe influenzare le strategie di gara e i risultati, favorendo alcuni team rispetto ad altri. Nel frattempo, il Mondiale di F1 2026 riprende dopo due settimane di pausa, con una delle tappe più attese, che richiama l’attenzione di pubblico e tifosi. La corsa si presenta come un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di tutto il mondo.

Torna in scena il Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo due settimane di stop (a seguito della ripartenza di Miami) si riparte con una delle tappe più amate da pubblico e tifosi. Stiamo parlando del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del campionato che, come tradizione, si disputerà sul tracciato di Montreal. Già di per sé la pista intitolata a Gilles Villeneuve regala sempre emozioni e sorpassi, ma il fine settimana in arrivo potrebbe davvero essere un concentrato di emozioni per diversi motivi. De l lay-out della pista abbiamo già detto. A tutto questo aggiungiamo le novità che porteranno diverse scuderie (Mercedes in primis) su un tracciato nel quale il motore è fondamentale e, per quanto visto in questo primo scorcio di campionato, potrebbe davvero fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il meteo di Montreal: gara quasi sicuramente sul bagnato. Un vantaggio per alcuni team?

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