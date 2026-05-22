Durante il Gran Premio del Canada di Formula 1, la FIA introdurrà nuove regole per la gestione del sistema ibrido delle monoposto. Queste modifiche riguardano specificamente le modalità di utilizzo e controllo delle unità di potenza, con l’obiettivo di garantire un’applicazione più uniforme delle norme. La gara in programma a Montreal sarà il primo evento in cui verranno adottate ufficialmente queste disposizioni, offrendo un'occasione per osservare come si tradurranno in pratica.

Il GP del Canada di F1 rappresenterà un banco di prova importante per la FIA nella gestione del nuovo regolamento sulle power unit. A Montréal, infatti, entreranno in vigore misure specifiche pensate per contenere gli effetti collaterali emersi nelle simulazioni relative all’utilizzo dell’energia elettrica, soprattutto sul giro secco. La Federazione teme che i team possano ricorrere a strategie di ricarica troppo aggressive nei rettilinei, alterando il bilanciamento prestazionale e rendendo eccessivamente penalizzanti alcune fasi della guida. Per questo motivo, in qualifica verrà introdotta una limitazione straordinaria sull’energia recuperabile: il tetto massimo sarà fissato a 6 MJ, contro gli 8 MJ normalmente consentiti dal regolamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, cambia gestione dell’ibrido a Montreal: nuove regole FIA per l’appuntamento in Canada

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