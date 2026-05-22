Sul sito dell’ex tintoria Cerana, dove un tempo si trovavano capannoni industriali, telai e una delle ciminiere più alte della città, ora si estende una vasta area di terra sgombra. La ciminiera, elemento riconoscibile del panorama urbano, è stata demolita. La zona, fino a poco tempo fa dedicata alla produzione tessile, si prepara a un nuovo utilizzo, lasciando alle spalle decenni di attività industriale. La trasformazione ha coinvolto l’intera area, che si presenta oggi completamente sgombra e pronta a cambiamenti futuri.

Dove un tempo sorgevano capannoni industriali, telai e una delle ciminiere simbolo della città, oggi c’è una grande spianata di terra pronta a cambiare completamente volto. Nell’area dell’ex tessitura Roberto Cerana, tra largo Po e via Caprera, sono iniziati i lavori che porteranno alla nascita di un nuovo supermercato Famila, accompagnato da parcheggi, nuova viabilità e opere pubbliche destinate a trasformare l’intero quartiere. L’intervento rappresenta uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana degli ultimi anni a Busto Arsizio. Dopo la demolizione totale dell’ex fabbrica tessile, avvenuta nel giugno 2024, e la successiva bonifica ambientale conclusa nei mesi scorsi, il comparto è ora pronto per una nuova fase. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex tintoria Cerana, addio a un’altra ciminiera

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