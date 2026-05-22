Ex piscina comunale il Comune esce allo scoperto | diventerà una maxi palestra polifunzionale

Dopo la chiusura dell’ex piscina comunale, il Comune di Rimini ha annunciato che l’edificio verrà trasformato in una grande palestra polifunzionale. L’amministrazione ha comunicato che l’obiettivo è conservare la funzione sportiva dell’impianto, già chiuso da tempo. La decisione arriva in risposta alle richieste dei cittadini e alle esigenze di spazio per attività sportive nel territorio. Nei prossimi mesi saranno definiti i progetti e le modalità di riqualificazione dell’area.

Dopo la chiusura dell'ex piscina comunale, il Comune di Rimini guarda al futuro dell’impianto con l’obiettivo di mantenerne la vocazione sportiva. L’ipotesi su cui sta lavorando l’amministrazione è quella di trasformare la struttura in una nuova palestra polifunzionale dedicata a diverse. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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