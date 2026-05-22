Ex Ghigi asili e stadio baseball | il consiglio approva la manovra milionaria per sbloccare i lavori pubblici
Nella seduta di giovedì sera, il consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 202628 con 18 voti favorevoli e 11 contrari. La manovra riguarda finanziamenti destinati a interventi pubblici distribuiti sul territorio e a servizi per la comunità. Tra gli argomenti discussi ci sono interventi su ex aree industriali, asili e uno stadio dedicato al baseball. La decisione permette di sbloccare i lavori pubblici previsti in diversi settori.
Nella seduta di giovedì sera (21 maggio), il consiglio comunale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 202628 (18 voti favorevoli e 11 contrari), una manovra corposa che consente di dare finanziamento a opere diffuse sul territorio e a servizi per la comunità. Tra gli investimenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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