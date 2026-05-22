Ex ballerina trovata morta in casa Il pm riqualifica l’impianto d’accusa | Fu omicidio preterintenzionale

Una ex ballerina è stata trovata morta nella sua abitazione. La procura ha modificato l’impianto dell’accusa, passando da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. La pubblica accusa ha presentato richiesta ufficiale di riqualificazione, indicando che l’evento non sarebbe stato volontariamente causato, ma derivante da un gesto sconsiderato o imprudente. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che cerca di chiarire la dinamica e le responsabilità legate alla morte della donna.

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Non omicidio volontario, ma preterintenzionale. La pm Francesca Crupi ha chiesto di riqualificare il reato e di condannare a 12 anni di reclusione Marek Konrad Daniec, 43enne camionista polacco imputato davanti alla Corte d’Assise per la morte della compagna Hanna Herasimchyk, 46 anni, bielorussa, ballerina, il cui cadavere venne trovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana. L’uomo, a fine febbraio, era stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso, soffocandola, la compagna. La sostituzione della misura cautelare era stata decisa dalla Corte (giudici togati Antonella Bertoja e Sofia Fioretta), dopo un’istanza degli avvocati Elisa Marabelli e Lorenzo Puglisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex ballerina trovata morta in casa. Il pm riqualifica l’impianto d’accusa: "Fu omicidio preterintenzionale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Donna trovata morta in casa a Palermo, il marito indagato per omicidio preterintenzionaleSarà l’autopsia disposta dalla procura di Palermo a chiarire le cause della morte di Gherda Caruso, la 50enne che il 25 marzo è stata trovata senza... Palermo, 50enne trovata morta: marito indagato per omicidio preterintenzionaleLa mattina del 25 marzo il marito di Gherda Caruso l’ha trovata morta accanto al letto. Ex ballerina trovata morta nel Milanese, chiesti 12 anni per il compagno: L’ha picchiata, ma non voleva uccidereLa pm Francesca Crupi ha chiesto di riqualificare l'accusa per Konrad Marek Daniec da omicidio volontario a preterintenzionale e di condannarlo a 12 anni ... fanpage.it Ex ballerina trovata morta in casa nel Milanese, scarcerato il compagno: Non è certo che sia stato un omicidioLa Corte d'Assise di Milano ha disposto la scarcerazione e la nuova misura cautelare degli arresti domiciliari per Marek Konrad Daniec, il 44enne a processo con l'accusa di aver ucciso la compagna ... fanpage.it