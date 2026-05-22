Eventi per tutti Sarà un’estate lunga 4 mesi

Da lanazione.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montelupo Fiorentino, l’estate sarà lunga quattro mesi, con una serie di eventi che coinvolgeranno diverse aree della città. Durante questo periodo si svolgeranno mostre di ceramica, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, incontri culturali e feste popolari. La programmazione comprende iniziative aperte a tutti, pensate per animare le strade e i luoghi pubblici del centro e delle frazioni. L’obiettivo è offrire un calendario ricco di attività per cittadini e visitatori.

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MONTELUPO FIORENTINO Montelupo si prepara a vivere un’estate lunga quattro mesi, fatta di ceramica, musica, spettacoli, sport, incontri culturali e feste popolari. Da maggio a settembre saranno oltre 35 gli appuntamenti che animeranno il centro cittadino, le piazze e i parchi, grazie a un calendario costruito insieme alle associazioni del territorio e coordinato dal Comune. Un cartellone pensato per pubblici diversi, che mescola tradizione e contemporaneità, eventi consolidati e nuove proposte. Il via ufficiale sarà da domani, con un weekend caratterizzato da una parte da “Buongiorno Ceramica“, la grande iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, che porterà in città laboratori, visite guidate, workshop e trekking artistici per riscoprire l’arte che ha reso celebre Montelupo in tutta Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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