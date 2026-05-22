Nel fine settimana al Dialma Ruggiero, la Compagnia degli Evasi porta in scena uno spettacolo ispirato a Shakespeare, risultato di otto mesi di prove e preparazione. Gli attori, tutti amatoriali, hanno lavorato intensamente nel laboratorio teatrale, dando vita a una rappresentazione che esplora vari registri drammatici. La performance si inserisce in un percorso di approfondimento e sperimentazione sul teatro, portando sul palco un progetto nato dall’impegno di chi si dedica con passione alla scena.

Una profonda riflessione sul gioco del teatro e sull’esplorazione dei diversi registri drammatici, al Dialma Ruggiero, dove la Compagnia degli Evasi presenta nel weekend l’esito di otto mesi di intenso lavoro laboratoriale. Sul palcoscenico, dalle 21, saliranno gli attori dei corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale, protagonisti dei primi due dei cinque spettacoli complessivi previsti dal fitto progetto formativo e artistico della storica associazione. Il ciclo di messinscene si apre ufficialmente stasera con ‘ Signori, per favore, è Shakespeare! ’, commedia brillante diretta da Marco Balma e liberamente tratta da ‘ La dodicesima notte ’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Evasi alle prese con Shakespeare. Attori amatoriali al Dialma Ruggiero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Un ’Amore orbo’ e tragicomico. Compagnia degli Evasi al DialmaUn appartamento caotico e fortemente creativo, saturo di quadri astratti, note musicali e dialoghi pungenti, perno di una profonda riflessione sulle...

Comune di Baronissi: “Al via il Premio “Trotula De Ruggiero” dedicato alle giovani ricercatriciBaronissi rafforza il proprio impegno per la promozione della cultura scientifica e delle pari opportunità con l’istituzione del Premio intitolato a...

Un ’Amore orbo’ e tragicomico. Compagnia degli Evasi al DialmaUn appartamento caotico e fortemente creativo, saturo di quadri astratti, note musicali e dialoghi pungenti, perno di una ... lanazione.it

Fra arte e impegno civile la ’Buona libertà’ al Dialma RuggieroIl teatro fra solidarietà e riflessione profonda, in una serata che unisce arte e impegno civile. Il Dialma Ruggiero di Fossitermi, venerdì alle 21, ospiterà la Compagnia degli Evasi con lo spettacolo ... lanazione.it