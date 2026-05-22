Europol ferma la Vpn usata dai cybercriminali Ecco perché
Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, un'operazione internazionale coordinata da Europol ha portato allo smantellamento di First Vpn, un servizio di rete privata virtuale utilizzato da cybercriminali. Questa azione ha coinvolto forze di polizia di diversi paesi e ha portato alla chiusura definitiva del servizio. Secondo le fonti ufficiali, l'operazione si è concentrata sulla sospetta attività illecita condotta tramite questa VPN. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto pubblicamente.
Durante un’operazione internazionale a guida Europol, nella notte tra il 19 ed il 20 maggio, è stato smantellato First Vpn. Secondo le indagini transnazionali, la piattaforma russofona non sarebbe stata un servizio regolare per la protezione della navigazione in rete, ma un asset del crimine cibernetico. L’operazione guidata da Francia e Paesi Bassi, con il supporto dell’agenzia europea di polizia e di Eurojust, ha portato alla disattivazione di 33 server collegati alla piattaforma e all’intervento in Ucraina, dove l’amministratore del servizio è stato interrogato su richiesta degli investigatori francesi e la sua abitazione è stata perquisita. 🔗 Leggi su Formiche.net
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