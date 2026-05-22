Europol ferma la Vpn usata dai cybercriminali Ecco perché

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, un'operazione internazionale coordinata da Europol ha portato allo smantellamento di First Vpn, un servizio di rete privata virtuale utilizzato da cybercriminali. Questa azione ha coinvolto forze di polizia di diversi paesi e ha portato alla chiusura definitiva del servizio. Secondo le fonti ufficiali, l'operazione si è concentrata sulla sospetta attività illecita condotta tramite questa VPN. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto pubblicamente.

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