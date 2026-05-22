Europei tiro con l’arco oggi | orari 22 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi si tengono le prove individuali agli Europei di tiro con l’arco, con gare sia al maschile che al femminile, nel ricurvo e nel compound. La giornata segue le competizioni a squadre e i tornei di Mixed Team, che si sono svolti nei giorni precedenti. Sono in programma le sfide di singolo per determinare i vincitori nelle diverse categorie, con le partite trasmesse in diretta televisiva e streaming. Gli atleti italiani partecipano alle gare di oggi, che si svolgono in varie sedi europee.

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Dopo la giornata riservata agli scontri delle gare a squadre e a quelle dei tornei di Mixed Team, gli Europei 2026 di tiro con l’arco si concentrano sui faccia a faccia individuali al maschile e al femminile, tanto per il ricurvo quanto per il compound. In questo venerdì 22 maggio saranno 10 gli italiani in gara: 6 per il ricurvo e 4 per il compound. Si parte dal comparto del ricurvo e dai 116esimi di finale: Mauro Nespoli chiamato a sfidare il britannico Smart, Matteo Borsani opposto al georgiano Basiladze e Federico Musolesi atteso dall’impossibile sfida con il fortissimo padrone di casa Gazoz. Al femminile, scontro fratricida – sempre ai 116esimi di finale – fra Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, mentre Roberta Di Francesco ripartirà dalla danese Andersen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei tiro con l’arco oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Europei tiro con l’arco oggi: orari 19 maggio, tv, streaming, italiani in gara Europei tiro con l’arco oggi: orari 20 maggio, tv, streaming, italiani in garaDopo i ranking round di ricurvo e compound, gli Europei 2026 di tiro con l’arco non si fermano. Europei tiro con l’arco oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in garaDopo la giornata riservata agli scontri delle gare a squadre e a quelle dei tornei di Mixed Team, gli Europei 2026 di tiro con l'arco si concentrano sui ... oasport.it Grande clamore ha suscitato ieri la dichiarazione del ministro degli Esteri albanese, secondo cui il Protocollo sui centri per i migranti non sarebbe stato rinnovato dopo il 2028 (poi Edi Rama ha corretto il tiro). Ma il problema non è se i centri in Albania saranno x.com Tiro con l’arco: benissimo le squadre femminili agli Europei. Ricurvo per il bronzo, compound per l’oroUna nuova giornata di gare e duelli è andata in archivio agli Europei 2026 di tiro con l'arco ad Antalya. Oggi focus sui tornei a squadre e di Mixed Team, ... oasport.it