Europei di Karate 2026 l’Italia conquista altre 5 finali | tre per il titolo

A Francoforte, negli Europei di Karate e Parakarate, l’Italia ha raggiunto altre cinque finali, portando il totale a nove dopo la prima giornata di competizioni. Tra queste, tre sono finali per il titolo, mentre le altre sono di fase avanzata. Le gare si svolgono in Germania, e le attività proseguono con qualificazioni e turni eliminatori in diverse discipline. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da vari paesi europei, che si sfidano nelle varie categorie previste dal programma.

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