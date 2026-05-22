Europei di Karate 2026 l’Italia conquista altre 5 finali | tre per il titolo
A Francoforte, negli Europei di Karate e Parakarate, l’Italia ha raggiunto altre cinque finali, portando il totale a nove dopo la prima giornata di competizioni. Tra queste, tre sono finali per il titolo, mentre le altre sono di fase avanzata. Le gare si svolgono in Germania, e le attività proseguono con qualificazioni e turni eliminatori in diverse discipline. La manifestazione coinvolge atleti provenienti da vari paesi europei, che si sfidano nelle varie categorie previste dal programma.
Francoforte – Proseguono gli Europei di Karate e Parakarate a Francoforte, in Germania. L’Italia aggiunge 5 finali alle 4 già ottenute nella prima giornata di gare (leggi qui). Nel programma di ieri, sui tatami tedeschi gli Azzurri hanno venduto cara la pelle. Nelle gare del kata a squadre, il team femminile Carola Casale, Orsola D’Onofrio, Michela Rizzo ed Elena Roversi hanno staccato il pass per la finale del titolo e gareggerà domenica 24 maggio con il Portogallo. La squadra maschile, invece, composta da Mattia Busato, Gianluca Gallo, Alessio Ghinami e Alessandro Iodice, affronterà la Turchia per il primo gradino del podio. Spagna e Germania battute, rispettivamente, in semifinale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Karate Campionato Italiano Assoluto 2026 Tatami2 Day1
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