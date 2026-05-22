European Street Food Award | a Padenghe con Eatinero la finale italiana
A Padenghe si svolge la finale italiana degli European Street Food Awards, uno dei principali concorsi europei dedicati al cibo di strada. L'evento si tiene in collaborazione con Eatinero, che ormai organizza questa manifestazione ogni primavera. La competizione coinvolge vari operatori del settore che si sfidano per il titolo nazionale, attirando appassionati e professionisti del settore gastronomico. La città ospita ancora una volta questa iniziativa che valorizza il cibo di strada e le sue diverse interpretazioni.
Ormai appuntamento tradizionale di primavera, anche quest'anno a Padenghe torna lo street food griffato Eatinero, che per l'occasione ospiterà una delle due finali italiane degli European Street Food Awards, il più importante contest europeo dedicato al cibo di strada. L'appuntamento è fissato da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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