Estrazioni Eurojackpot 22 Maggio 2026 | Numeri Vincenti Jackpot e Quote Ufficiali

Nella giornata del 22 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni dell’Eurojackpot, con i numeri vincenti pubblicati in tempo reale. La lotteria ha messo in palio un jackpot di 120 milioni di euro, distribuito tra i numeri sorteggiati. Le quote ufficiali sono state diffuse subito dopo l’estrazione, e i numeri vincenti sono stati comunicati alle autorità competenti. La data di oggi segna un nuovo appuntamento con il concorso europeo di giochi numerici.

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Estrazioni Eurojackpot oggi 22 Maggio 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. L’ estrazione Eurojackpot di oggi venerdì 22 maggio 2026 mette in palio un jackpot da 120 milioni di euro. Il concorso n. 42 del 2026 si gioca alle ore 20:30 in tutti i 19 Paesi europei aderenti, e su questa pagina troverai la combinazione vincente appena verrà ufficializzata, insieme alle quote complete e alle categorie di vincita. Indice. Numeri Vincenti Eurojackpot 22 Maggio 2026. Jackpot Eurojackpot 22 maggio 2026: in palio 120 milioni di euro. Come si gioca all’Eurojackpot. Quote e categorie di vincita: come funzionano. Come riscuotere una vincita Eurojackpot. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Estrazioni Eurojackpot 22 Maggio 2026: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Previsioni Lotto Maggio 2026 | Pronostici su OggiLotto.com Sullo stesso argomento Estrazioni Eurojackpot 1 Maggio 2026: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote UfficialiEstrazioni Eurojackpot 1 Maggio 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. Estrazioni Eurojackpot 5 Maggio 2026: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote UfficialiEstrazioni Eurojackpot 5 Maggio 2026 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. Lotto e Superenalotto, numeri estrazione oggi 21 maggio: c’è un 5+ da oltre 500mila euroLeggi su Sky TG24 l'articolo Lotto e Superenalotto, numeri estrazione oggi 21 maggio: c’è un 5+ da oltre 500mila euro ... tg24.sky.it Estrazione Eurojackpot, i numeri di oggi martedì 19 maggio: il jackpot è arrivato a 118 milioniEstrazione Eurojackpot, ecco i numeri di oggi, martedì 19 maggio 47 - 39 - 10 - 36 - 37 Euronumeri 5 - 6 Il jackpot europeo continua a salire e arriva fino a 118 milioni di euro. Nemmeno del concorso ... corrierediarezzo.it