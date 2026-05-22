Estrazione Million Day di oggi 22 maggio 2026 | i numeri vincenti di venerdì

Oggi, 22 maggio 2026, si svolge l’estrazione del Million Day con i numeri vincenti comunicati in tempo reale. L'estrazione avviene alle ore stabilite e i numeri vengono annunciati in diretta, consentendo ai giocatori di verificare subito se hanno centrato la combinazione vincente. La pubblicazione dei risultati avviene attraverso i canali ufficiali e online, garantendo trasparenza e immediatezza. I numeri estratti sono disponibili subito dopo l’estrazione per chi desidera controllare le proprie schedine.

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Oggi, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 22 maggio 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 21 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 20 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 19 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 18 MAGGIOLE ESTRAZIONI DEL 17 MAGGIO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 22 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Estrazione Million Day di oggi, 1 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 1 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 8 maggio 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 8 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day 12 maggio: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30 ift.tt/VLPrK2l x.com Frack Wastewater Wells: To Power AI Data Centers, the Permian Buries 630 Million Gallons of Toxic, Radium-Laced Brine Underground Every Day. The Pressure Has Triggered Texas's Strongest Earthquake in 30 Years and Is Blowing 'Zombie Wells' 100 Feet reddit MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 20:30 di Giovedì 21 MaggioProseguono il MillionDay e il MillionDay Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Il MillionDay è ... quifinanza.it Estrazione Superenalotto oggi 21 maggio 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi giovedì 21 maggio 2026: i numeri vincenti estratti. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it