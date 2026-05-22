Esposizione ed eventi tra museo di Santa Giulia e la Prefettura
Il 2 giugno a Brescia si terrà un evento dedicato alla celebrazione degli 80 anni dal suffragio femminile. La manifestazione coinvolgerà il museo di Santa Giulia e la Prefettura, con esposizioni e iniziative che si svolgeranno tra questi due luoghi. La giornata vedrà anche incontri e momenti di riflessione pubblica, con l’obiettivo di ricordare un passaggio importante nella storia dei diritti civili. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
’Lascia un segno’: a Brescia, per celebrare gli 80 anni dal suffragio femminile, il 2 giugno nel Museo di Santa Giulia s’invitano tutti, ma specialmente le donne, a lasciare un messaggio, affidato a vecchie macchine per scrivere, per dichiarare la propria partecipazione alla società, celebrando il diritto di cambiare ciò che non funziona, opporsi o dare sostegno. Ma le iniziative prendono il via già il 26 maggio presso la Prefettura, con l’inaugurazione della mostra qui in calendario fino al 29 giugno (lunedì-venerdì, ore 9-13): ’Dalla Corona alla Stella, Il cammino per diventare liberi’. Abolita la monarchia, la ’Stella d’Italia’ o ’Stellone’, antico simbolo della penisola, risalente alla mitologia greco-romana, identifica la nuova Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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