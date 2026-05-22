Esposizione ed eventi tra museo di Santa Giulia e la Prefettura

Il 2 giugno a Brescia si terrà un evento dedicato alla celebrazione degli 80 anni dal suffragio femminile. La manifestazione coinvolgerà il museo di Santa Giulia e la Prefettura, con esposizioni e iniziative che si svolgeranno tra questi due luoghi. La giornata vedrà anche incontri e momenti di riflessione pubblica, con l’obiettivo di ricordare un passaggio importante nella storia dei diritti civili. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui