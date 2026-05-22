Sabato e domenica si svolgerà la seconda edizione di Orizzonti dell’Arte, una rassegna organizzata dall’associazione Qulture e diretta da Antonio Celano. L’evento si terrà all’interno di Palazzo Binelli e prevede un laboratorio dedicato all’arte, coinvolgendo esperti del settore che si confronteranno su vari aspetti della disciplina. Durante le giornate, il palazzo sarà aperto al pubblico come spazio di discussione, analisi e scambio di idee nel campo artistico.

Tutto pronto per la seconda edizione di Orizzonti dell’Arte, la rassegna ideata dall’associazione Qulture e diretta da Antonio Celano, che sabato e domenica trasformerà Palazzo Binelli in un laboratorio vivo di pensiero, critica e immaginazione. Cinque incontri a ingresso libero e gratuito, distribuiti nell’arco di due giornate, porteranno a Carrara scrittori, storici dell’arte, critici e studiosi chiamati a interrogare il rapporto tra immagini, memoria e società. Patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con Fondazione Crc, Mondadori Bookstore, Hotel Carrara e Spazio Civico5 di Massimo Susini, la manifestazione conferma la propria vocazione: costruire un dialogo rigoroso ma accessibile, capace di avvicinare pubblici diversi senza rinunciare alla profondità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esperti dell’arte a confronto. Via al laboratorio di ‘Orizzonti’

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