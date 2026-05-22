Esce dal supermercato e non trova più il figlio

Sono ore di ansia e apprensione a Salerno. Nunziante Immediata, detto Nunzio, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato "365", nel quartiere Italia nella periferia orientale della città campana. Al momento della scomparsa. 🔗 Leggi su Today.it

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