Ermal Meta in concerto a Sperone per il tour Live Estate 2026
Il 23 luglio 2026, in occasione dei festeggiamenti religiosi di Sant'Elia Profeta, presso l'Area Mercato di Sperone (AV), si terrà il concerto di Ermal Meta. L'evento promette di offrire un'esperienza unica a tutti i partecipanti. Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ermal Meta in concerto a Sanremo per Radio Italia Live il 03-03-2026
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