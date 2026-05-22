Ermal Meta in concerto a Sperone per il tour Live Estate 2026

Da avellinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio 2026, in occasione dei festeggiamenti religiosi di Sant'Elia Profeta, presso l'Area Mercato di Sperone (AV), si terrà il concerto di Ermal Meta. L'evento promette di offrire un'esperienza unica a tutti i partecipanti. Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Video Ermal Meta in concerto a Sanremo per Radio Italia Live il 03-03-2026

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