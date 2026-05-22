La polizia britannica ha diffuso un appello pubblico rivolto a eventuali vittime o testimoni che potrebbero aver avuto rapporti con il principe Andrea, coinvolto in un’indagine relativa a Jeffrey Epstein. Le autorità cercano di identificare persone che avrebbero potuto essere portate da Epstein a Windsor o che avrebbero subito abusi. L’inchiesta si concentra sui legami tra il membro della famiglia reale e Epstein, con particolare attenzione alle testimonianze di chi ha vissuto esperienze in quella rete.

Nuove agghiaccianti ombre sul principe Andrea. La polizia britannica ha lanciato un appello pubblico a eventuali “victim survivors”, uscite da Windsor, che sarebbero state testimoni o vittime nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge il fratello di re Carlo III e i suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Gli investigatori della Thames Valley Police stanno esaminando accuse di presunti abusi sessuali, cattiva condotta in ufficio pubblico, corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Al centro delle verifiche ci sarebbero anche alcuni incontri avvenuti anni fa in una residenza vicina al castello di Windsor. Le accuse e l’indagine sul principe Andrea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Epstein portava le ragazze da Andrea a Windsor”: la polizia inglese cerca le “vittime sopravvissute”

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Caso Epstein, perché è stato arrestato l'ex principe Andrea - Vita in diretta 19/02/2026

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