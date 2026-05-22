Enzo Di Roma entra nella presidenza provinciale di Confesercenti Brindisi

Il 7 maggio si è tenuto il congresso elettivo della Confesercenti nella provincia di Brindisi, durante il quale sono stati rinnovati gli organismi dirigenti per il periodo 2026-2030. Tra le nomine, è stato eletto nuovo presidente provinciale, che succede a chi ha ricoperto il ruolo in passato. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle imprese associate e ha visto la discussione sui programmi futuri dell’associazione. La nomina del nuovo presidente rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione locale.

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