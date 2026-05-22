Entra nel vivo l’Evento Nazionale di Primavera 2026 di Erasmus Student Network Italia

L’Evento Nazionale di Primavera 2026 di Erasmus Student Network Italia ha preso il via con la conferenza di apertura. Durante l’incontro, sono stati affrontati i temi principali dell’edizione, ovvero l’internazionalizzazione e l’inclusione. La conferenza ha coinvolto i rappresentanti delle realtà che partecipano all’evento, focalizzandosi sulle strategie e le iniziative in programma per promuovere una maggiore apertura internazionale e una maggiore integrazione degli studenti. L’evento si svolge in un momento di crescente attenzione verso questi aspetti nel settore dell’istruzione superiore.

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