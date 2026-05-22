Al Teatro Comunale di Bologna torna la rassegna “Jazz on Symphony”, ideata da Paolo Fresu, che ha inaugurato nel 2025. Per il secondo anno consecutivo, il festival presenta una serie di concerti dedicati al jazz. Tra gli artisti coinvolti, spicca la performance di Enrico Rava, che propone un tributo con la sua tromba a Jack Kerouac. L’evento si svolge nel contesto di una programmazione musicale che si svolge nel teatro cittadino.

La rassegna “Jazz on Symphony”, firmata da Paolo Fresu e inaugurata nel 2025, torna per il secondo anno consecutivo al Teatro Comunale di Bologna. Il primo appuntamento, in programma venerdì 29 maggio all’Auditorium Manzoni, è con “Jazz on the Road”, omaggio allo spirito libero della Beat Generation, che vede protagonista il trombettista e compositore Enrico Rava con i Fearless Five, in dialogo con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Paolo Silvestri. TPI ne ha parlato con Enrico Rava. Come nasce il progetto “Jazz on the Road”? «Nasce per un balletto del Teatro Sociale di Rovigo basato sul libro di Jack Kerouac “Sulla strada”: questo presupponeva anche un’orchestra sinfonica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Enrico Rava, una tromba per Jack Kerouac

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “On the Road”: il rotolo di Jack Kerouac battuto all’asta per 12 milioni di dollari

Jazz on the Road, Enrico Rava omaggia la Beat Generation con l'orchestra del TCBOApre la rassegna Jazz on Symphony all'Auditorium Manzoni di Bologna (via de’ Monari, 1-2) il progetto Jazz on the Road, omaggio allo spirito libero...

Enrico Rava, una tromba per Jack KerouacA Bologna torna la rassegna Jazz on Symphony organizzata dal Teatro Comunale. Si parte il 29 maggio con Jazz on the road, omaggio alla cultura dell’America tra il dopoguerra e il ‘68. Sul palco ... tpi.it

Enrico Rava: 'Miles Davis il più grande, impossibile rubargli l’anima'Il celebre trombettista italiano Enrico Rava ha reso un sentito omaggio a Miles Davis, figura iconica e inarrivabile del jazz mondiale, definendolo il più grande, impossibile rubargli l’anima. L’occ ... it.blastingnews.com