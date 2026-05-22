Elkann Juve settimana prossima confronto diretto con Spalletti e Comolli per decidere il futuro La situazione

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana si terranno incontri tra i rappresentanti della società calcistica e gli allenatori, tra cui Luciano Spalletti, per discutere il futuro tecnico della squadra. Sono previsti confronti con i dirigenti, tra cui un esponente di spicco della proprietà. Le riunioni serviranno a decidere sulle eventuali conferme o cambiamenti alla guida tecnica e a pianificare le prossime mosse per la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui dettagli di queste interlocuzioni.

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di Luca Fiore Elkann Juve, settimana prossima ci saranno i dialoghi decisivi per definire il futuro di Luciano Spalletti e le prossime scelte della dirigenza. Dopo l’imminente derby della Mole, si apriranno giornate cruciali per il destino della Juventus. John Elkann ha pianificato nel dettaglio una serie di incontri fondamentali, partendo da un dialogo diretto con Luciano Spalletti, per poi concentrare l’attenzione sulla dirigenza. Il nodo da sciogliere riguarda la continuità del progetto sportivo. Se per l’allenatore la strada appare orientata verso la conferma, emergono maggiori riflessioni per l’ assetto manageriale e su Comolli. Un eventuale ribaltone organizzativo potrebbe, tuttavia, slittare di qualche mese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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