Elkann Juve settimana prossima confronto diretto con Spalletti e Comolli per decidere il futuro La situazione

La prossima settimana si terranno incontri tra i rappresentanti della società calcistica e gli allenatori, tra cui Luciano Spalletti, per discutere il futuro tecnico della squadra. Sono previsti confronti con i dirigenti, tra cui un esponente di spicco della proprietà. Le riunioni serviranno a decidere sulle eventuali conferme o cambiamenti alla guida tecnica e a pianificare le prossime mosse per la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui dettagli di queste interlocuzioni.

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