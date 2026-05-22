Elezioni verso il weekend della verità | guida al voto per 118 mila agrigentini

Domenica 24 e lunedì 25 si terranno le elezioni amministrative in città, con circa 118 mila cittadini chiamati a votare. In questa occasione, gli elettori potranno scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale. La campagna elettorale si è conclusa e ora si attende il momento di esprimere la propria preferenza attraverso il voto. Le urne resteranno aperte per due giorni, offrendo ai cittadini l’opportunità di partecipare alla decisione che riguarda il futuro della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica 24 e lunedì 25 gli agrigentini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i componenti di Consiglio comunale. Quattro i candidati in corsa per la fascia tricolore: Dino Alonge (schierato da “Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti” (Mpa) e Grande Sicilia, Udc, Fratelli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia lantimafia) Sullo stesso argomento Galles, Scozia, elezioni locali: Starmer verso il voto della veritàIl Partito Laburista britannico a meno di due anni dal ritorno al potere affronterà giovedì un voto decisivo per il suo futuro alla guida del Regno... Elezioni a Pisa: guida al voto tra ballottaggi e regole dei seggi? Cosa sapere Elezioni a Calci, Cascina, Fauglia e Orciano Pisano domenica 24 maggio dalle ore 7. Elezioni locali nel Regno Unito: attesa per il verdetto sulla leadership di Keir StarmerLe elezioni locali di solito si concentrano su questioni come la raccolta dei rifiuti, i graffiti e le buche, ma gli oppositori di Starmer hanno dipinto il voto di giovedì come un referendum sul primo ... it.euronews.com Elezioni di midterm negli Usa, i timori dei Repubblicani verso il voto: PerderemoNegli Stati Uniti le elezioni federali per il Congresso si tengono ogni due anni. I membri della Camera dei rappresentanti, che sono 435, rimangono in carica per 24 mesi e vengono tutti rinnovati a ... tg24.sky.it