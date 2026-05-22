Elezioni Negro chiude la campagna elettorale in piazza De Filippo | Capodrise può rialzarsi

Vincenzo Negro ha concluso la sua campagna elettorale in piazza Andrea De Filippo, nel centro di Capodrise. Durante il comizio, ha dichiarato che il paese può riprendersi e migliorare le proprie condizioni. La manifestazione ha attirato diversi cittadini e sostenitori, presenti per ascoltare il discorso finale prima delle elezioni. Negro ha rivolto un appello agli elettori, invitandoli a partecipare alle urne e a considerare le proposte del suo movimento politico.

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