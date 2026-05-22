Elezioni Negro chiude la campagna elettorale in piazza De Filippo | Capodrise può rialzarsi
Vincenzo Negro ha concluso la sua campagna elettorale in piazza Andrea De Filippo, nel centro di Capodrise. Durante il comizio, ha dichiarato che il paese può riprendersi e migliorare le proprie condizioni. La manifestazione ha attirato diversi cittadini e sostenitori, presenti per ascoltare il discorso finale prima delle elezioni. Negro ha rivolto un appello agli elettori, invitandoli a partecipare alle urne e a considerare le proposte del suo movimento politico.
Vincenzo Negro ha scelto piazza Andrea De Filippo per il comizio finale della campagna elettorale di Viva Capodrise. L’appuntamento con sostenitori, simpatizzanti e cittadini è fissato per oggi, 22 maggio, alle 21. Ad aprire la serata saranno, alle 21,30, i 16 candidati al consiglio comunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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