Elezioni navetta speciale per Torre Faro e Ganzirri

Per le elezioni comunali previste il 24 e 25 maggio, gli elettori di Torre Faro e Ganzirri avranno a disposizione un servizio di navetta messo a disposizione dall’azienda di trasporti pubblici. La decisione è arrivata in risposta alle richieste di un’associazione locale, che ha promosso questa iniziativa per facilitare il raggiungimento dei seggi. La navetta collegherà le aree interessate con i principali punti di partenza e arrivo dei mezzi pubblici della città.

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