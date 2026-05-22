Elezioni navetta speciale per Torre Faro e Ganzirri
Per le elezioni comunali previste il 24 e 25 maggio, gli elettori di Torre Faro e Ganzirri avranno a disposizione un servizio di navetta messo a disposizione dall’azienda di trasporti pubblici. La decisione è arrivata in risposta alle richieste di un’associazione locale, che ha promosso questa iniziativa per facilitare il raggiungimento dei seggi. La navetta collegherà le aree interessate con i principali punti di partenza e arrivo dei mezzi pubblici della città.
Novità per gli elettori di Torre Faro e Ganzirri. Il 24 e 25 maggio per le consultazioni comunali Atm ha risposto alle richieste dell'associazione Futuro Messina Nord guidata da Giovanni La Rosa prevedendo un servizio navetta.Il trasporto sarà garantita tra la scuola "Città di Firenze" di Torre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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