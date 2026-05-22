Elezioni e stress da campagna elettorale | tensione e ansia scaricano sul cuore ecco come proteggere la salute

Durante gli ultimi giorni di campagna elettorale, si osserva un aumento dei toni e degli impegni, con un conseguente calo delle ore di sonno. La tensione emotiva cresce, portando a uno stress che può influire sulla salute del cuore. Questa fase intensa si caratterizza per un ritmo frenetico, con molte persone coinvolte in attività che aumentano l’ansia e il carico emotivo. La pressione legata alle scadenze elettorali si fa sentire anche sotto il profilo fisico, specialmente sul sistema cardiovascolare.

Negli ultimi giorni di campagna elettorale si cambia ritmo. I toni si alzano, gli impegni si moltiplicano, le ore di sonno diminuiscono e la tensione emotiva raggiunge spesso livelli molto elevati. Ad Agrigento, come in molte realtà chiamate al voto, queste settimane sono state vissute. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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