Oggi in Toscana si tengono gli ultimi appelli prima dell’inizio del silenzio elettorale, in vista delle amministrative previste per il 24 e 25 maggio. In questa regione, 20 Comuni sono coinvolti nelle consultazioni, con elezioni che coinvolgono cittadini di diverse realtà locali. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domani e dopodomani, mentre nelle ore precedenti si sono svolti gli appelli ufficiali delle campagne elettorali.

FIRENZE – La macchina elettorale si mette in moto in Toscana per una tornata di amministrative che vedrà i cittadini alle urne i prossimi 24 e 25 maggio. Riflettori accesi soprattutto su tre capoluoghi di provincia: Prato, Pistoia e Arezzo. Nei primi due casi si tratterà di un voto anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato per ragioni di diversa natura: il primo per le dimissioni della sindaca Pd, indagata dalla procura per corruzione, il secondo per l’elezioni di Alessandro Tomasi in consiglio regionale.. Il sistema elettorale prevede nei Comuni con più di 15mila abitanti che, qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco riesca a superare la soglia del 50% più uno delle preferenze al primo turno, si renderà necessario il ballottaggio tra i due nomi più votati, già fissato per le giornate del 7 e 8 giugno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elezioni, è il giorno degli appelli prima del silenzio elettorale: si vota in 20 Comuni toscani

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