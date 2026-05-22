elezioni avellino confronto serrato tra 3 candidati per stoppare commissariamenti

Ad Avellino si intensifica lo scontro tra i tre candidati alla carica di sindaco, Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. I candidati si stanno confrontando su vari temi in vista delle prossime elezioni, con l’obiettivo di ottenere il sostegno degli elettori e di evitare ulteriori interventi di commissariamento nella gestione del Comune. Il dibattito si svolge in un clima di grande attenzione da parte della cittadinanza, che segue con interesse le posizioni di ciascun candidato.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino si fa più serrato il confronto tra i tre candidati alla carica di sindaco: Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. Su Pizza si è registrata la convergenza compatta del Campo Largo del centrosinistra che schiera sei liste, aperto a movimenti e associazioni. Mentre il centrodestra si è diviso sui due ex sindaci Nargi (dal giugno 2024 al luglio del 2025), sostenuta da cinque liste; e Festa (dal maggio 2019 al marzo del 2024) che può contare su quattro liste. Forza Italia e Fratelli d’Italia sostengono Nargi; Lega e Unione di Centro, con propri candidati in una lista civica, sono con Festa. Una divisione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Avellino 26. Rifondazione si chiama fuori

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