Elezioni Avellino 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le elezioni comunali di Avellino si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con i seggi aperti per due giorni consecutivi. La corsa alle candidature comprende tre nomi: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne durante l’intera giornata di domenica e fino a sera del giorno successivo, con orari che saranno comunicati in seguito. La partecipazione coinvolge gli elettori residenti nella città, chiamati a esprimere il loro voto per scegliere il nuovo sindaco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Avellino si vota il 24 e 25 maggio per le comunali 2026. Tre candidati in corsa: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. Ballottaggio il 7-8 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Elezioni ad Avellino: primo confronto tra le liste 7 maggio 2026

Video Elezioni ad Avellino: primo confronto tra le liste 7 maggio 2026

Sullo stesso argomento

Elezioni Prato 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 a Prato si vota per il rinnovo del consiglio comunale.

Elezioni Fermo 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioDomenica 24 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15, si vota per il sindaco di Fermo.

elezioni avellino elezioni avellino 2026 quandoElezioni Avellino 2026, quando e come si vota: candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggioAd Avellino si vota il 24 e 25 maggio per le comunali 2026. Tre candidati in corsa: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa ... fanpage.it

elezioni avellino elezioni avellino 2026 quandoElezioni comunali Avellino 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunaleTutte le liste delle elezioni comunali di Avellino 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web