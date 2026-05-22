Elezioni Avellino 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali di Avellino si terranno il 24 e 25 maggio 2026, con i seggi aperti per due giorni consecutivi. La corsa alle candidature comprende tre nomi: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne durante l’intera giornata di domenica e fino a sera del giorno successivo, con orari che saranno comunicati in seguito. La partecipazione coinvolge gli elettori residenti nella città, chiamati a esprimere il loro voto per scegliere il nuovo sindaco.

Ad Avellino si vota il 24 e 25 maggio per le comunali 2026. Tre candidati in corsa: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. Ballottaggio il 7-8 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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