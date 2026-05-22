Elezioni amministrative 2026 | i Comuni più importanti al voto regione per regione

Le elezioni amministrative del 2026 si svolgeranno nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio, coinvolgendo più di 740 Comuni in diverse regioni italiane. Tra queste, alcune sono a statuto ordinario, mentre altre appartengono a regioni a statuto speciale come Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. La consultazione interesserà amministrazioni comunali di varia dimensione, con la partecipazione di cittadini chiamati a esprimersi per il rinnovo delle rappresentanze locali. Le urne si apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle ore 23.

Roma, 22 maggio 2026 – Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio per le elezioni comunali 2026. Le urne saranno aperte in oltre 740 Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Il turno di ballottaggio, dove previsto, è fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. La tornata amministrativa coinvolge piccoli centri, Comuni sopra i 15mila abitanti e diversi capoluoghi di provincia. Il voto rappresenta un test politico importante in molti territori, soprattutto dove le coalizioni nazionali arrivano divise o dove le liste civiche possono avere un peso decisivo. Abruzzo. In Abruzzo sono chiamati al voto 60 Comuni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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