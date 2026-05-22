Elezioni al rush finale Bove | Sui 40 appartamenti verità ristabilita dal Tar basta distorsioni

Nel corso della campagna elettorale, il candidato al consiglio comunale di Cesa ha affrontato il tema dei 40 appartamenti, sottolineando che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ristabilito la verità sulla vicenda. Bove ha affermato che le distorsioni sono state chiarite e ha invitato a smettere le polemiche su questo argomento. Il suo intervento si è concentrato sulla necessità di rispettare le decisioni giudiziarie e di evitare strumentalizzazioni politiche.

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