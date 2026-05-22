Elezioni a Fondi cinque candidati in corsa per il Comune
A Fondi si avvicinano le elezioni comunali con cinque candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. La competizione si svolge in un quadro di tredici liste che rappresentano diverse forze politiche e civiche, mentre la campagna elettorale si sta sviluppando tra incontri pubblici e confronti tra i candidati. La data di voto è fissata per il 22 maggio 2026, in un momento in cui si attendono eventuali cambiamenti negli equilibri politici locali.
Fondi, 22 maggio 2026 – Cinque candidati sindaco, tredici liste e una campagna elettorale che ridisegna gli equilibri politici della città. Fondi si prepara al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale: le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In caso di mancato raggiungimento del 50% più uno dei voti da parte di uno dei candidati, il ballottaggio si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. La sfida riguarda uno dei centri più importanti della provincia di Latina e si presenta particolarmente frammentata. A contendersi la fascia tricolore sono Vincenzo Carnevale, Salvatore Venditti, Annarita Del Sole, Tonino De Parolis e Francesco Ciccone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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