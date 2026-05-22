Elezioni a Fondi cinque candidati in corsa per il Comune

A Fondi si avvicinano le elezioni comunali con cinque candidati in corsa per la fascia di primo cittadino. La competizione si svolge in un quadro di tredici liste che rappresentano diverse forze politiche e civiche, mentre la campagna elettorale si sta sviluppando tra incontri pubblici e confronti tra i candidati. La data di voto è fissata per il 22 maggio 2026, in un momento in cui si attendono eventuali cambiamenti negli equilibri politici locali.

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