Elenchi regionali | Non saranno una misura temporanea Si rinnoveranno ogni anno Le differenze con la Mini call veloce Il Punto di Chiara Cozzetto

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una novità significativa nel settore scolastico di quest’anno. A differenza della Mini call veloce, queste liste non saranno temporanee, ma verranno aggiornate e rinnovate ogni anno. La questione è al centro di un punto di Chiara Cozzetto, che analizza le differenze tra le due procedure di reclutamento. La decisione di mantenere gli elenchi a lungo termine ha suscitato discussioni tra gli operatori del settore.

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Gli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una delle principali novità sul fronte del reclutamento scolastico di quest’anno, ma non si tratta di una misura destinata a esaurirsi in un’unica tornata. A chiarirlo è stata Chiara Cozzetto nel corso del “ Question Time ” condotto da Andrea Carlino, dedicato alle ultime fasi della procedura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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