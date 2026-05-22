Elenchi regionali | Non saranno una misura temporanea Si rinnoveranno ogni anno Le differenze con la Mini call veloce Il Punto di Chiara Cozzetto

Gli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una novità significativa nel settore scolastico di quest’anno. A differenza della Mini call veloce, queste liste non saranno temporanee, ma verranno aggiornate e rinnovate ogni anno. La questione è al centro di un punto di Chiara Cozzetto, che analizza le differenze tra le due procedure di reclutamento. La decisione di mantenere gli elenchi a lungo termine ha suscitato discussioni tra gli operatori del settore.

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