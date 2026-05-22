Elenchi regionali | Non saranno una misura temporanea Si rinnoveranno ogni anno Le differenze con la Mini call veloce Il Punto di Chiara Cozzetto
Gli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una novità significativa nel settore scolastico di quest’anno. A differenza della Mini call veloce, queste liste non saranno temporanee, ma verranno aggiornate e rinnovate ogni anno. La questione è al centro di un punto di Chiara Cozzetto, che analizza le differenze tra le due procedure di reclutamento. La decisione di mantenere gli elenchi a lungo termine ha suscitato discussioni tra gli operatori del settore.
Gli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una delle principali novità sul fronte del reclutamento scolastico di quest’anno, ma non si tratta di una misura destinata a esaurirsi in un’unica tornata. A chiarirlo è stata Chiara Cozzetto nel corso del “ Question Time ” condotto da Andrea Carlino, dedicato alle ultime fasi della procedura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo, TFA sostegno e non solo: facciamo il punto
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Supplenze 150 preferenze, mini call veloce ed elenchi regionali: tutte le info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Giovedì 30 aprile alle 15:15
Buongiorno, ho un dubbio , mi sto iscrivendo agli elenchi regionali ma mi chiedevo se fosse possibile spuntare il punto D,( onorevole servizio ) nelle preferenze , avendo maturato i 180 giorni i primi di maggio facebook
Elenchi regionali: Non saranno una misura temporanea. Si rinnoveranno ogni anno. Le differenze con la Mini call veloce. Il Punto di Chiara CozzettoGli elenchi regionali per le assunzioni rappresentano una delle principali novità sul fronte del reclutamento scolastico di quest’anno, ma non si tratta di una misura destinata a esaurirsi in un’unica ... orizzontescuola.it
Uno dei miei attori è sinceramente sempre sul punto di crollare emotivamente e non so cosa fare reddit
Elenchi regionali docenti per il ruolo, ultimi giorni per presentare la domanda: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzetto (ANIEF)Elenchi regionali docenti per il ruolo e supplenze 150 preferenze sono questi gli argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali s ... orizzontescuola.it