Electrolux | Vallenoncello fuori dai licenziamenti

Lo stabilimento Electrolux di Vallenoncello, situato a Pordenone, non sarà coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l’Italia. La decisione riguarda altri impianti del paese, mentre quello di Vallenoncello continuerà a operare senza modifiche all’organico. La comunicazione ufficiale è arrivata dall’azienda, che ha specificato che lo stabilimento di Pordenone rimane escluso dal piano di licenziamenti. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato stampa ufficiale.

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