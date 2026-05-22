Electrolux | Vallenoncello fuori dai licenziamenti
Lo stabilimento Electrolux di Vallenoncello, situato a Pordenone, non sarà coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l’Italia. La decisione riguarda altri impianti del paese, mentre quello di Vallenoncello continuerà a operare senza modifiche all’organico. La comunicazione ufficiale è arrivata dall’azienda, che ha specificato che lo stabilimento di Pordenone rimane escluso dal piano di licenziamenti. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato stampa ufficiale.
Lo stabilimento Electrolux Professional Group di Vallenoncello, a Pordenone, non è coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l'Italia, che prevede il taglio di 1.700 posti di lavoro. Lo precisa la stessa azienda in una nota ufficiale, sottolineando al tempo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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