Electrolux si studiano le contromosse

Oggi in regione si terrà un incontro tra rappresentanti sindacali e l’amministrazione locale, con l’obiettivo di discutere le risposte alle intenzioni di Electrolux di procedere con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi. La discussione si svolgerà nel pomeriggio e riguarda le strategie da adottare per affrontare la possibile riorganizzazione dell’azienda e le conseguenze che potrebbe comportare per il sito produttivo e i lavoratori coinvolti.

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Oggi i fari della politica marchigiana sono tutti puntati sulla Regione: nel pomeriggio si aprirà il tavolo cruciale tra i sindacati e la giunta Acquaroli per preparare le contromisure alla volontà di Electrolux di smantellare lo stabilimento di Cerreto d’Esi. Una vertenza che accende i riflettori su un’emergenza ben più ampia e profonda: il rischio di un definitivo impoverimento economico e demografico dell’intera area fabrianese. Il consigliere di maggioranza Paolo Paladini, che mette la città davanti allo specchio dei suoi numeri: "Fabriano sta perdendo, in media, 500 residenti ogni 12 mesi. Tra dieci anni si ritroverà, abbondantemente, con meno di 25mila abitanti, sotto di 7mila rispetto ai massimi raggiunti 20 anni fa: 32mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Electrolux, si studiano le contromosse ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juve, allarme Reds: su Kolo Muani si inserisce il Liverpool. Le contromosse bianconereIn casa Juve suona l'allarme Reds su uno degli obiettivi della prossima estate: su Randal Kolo Muani, infatti, nelle ultime settimane, si è fatto... Dragone silente. Così Xi studia le contromosse a HormuzCosa fa oggi la Cina nello stretto di Hormuz? L’interrogativo è pregnante, soprattutto perché ha fatto capolino da giorni la meganave spia che... Electrolux, si studiano le contromosseOggi vertice in Regione tra sindacati e giunta Acquaroli. Paladini: Crollo economico e demografico dell’area ... ilrestodelcarlino.it