Electrolux Professional | Vallenoncello fuori dai licenziamenti

Lo stabilimento Electrolux Professional di Vallenoncello, a Pordenone, non sarà interessato dal piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l’Italia. Il piano prevede un taglio di 1.300 posti di lavoro complessivi nel paese, ma questa sede, secondo quanto comunicato, rimarrà esclusa da questa misura. La notizia è stata confermata attraverso comunicazioni ufficiali del gruppo, che hanno chiarito che lo stabilimento di Vallenoncello continuerà la propria attività senza coinvolgimenti nelle future riduzioni di personale.

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Lo stabilimento Electrolux Professional Group di Vallenoncello, a Pordenone, non è coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal gruppo svedese per l'Italia, che prevede il taglio di 1.700 posti di lavoro. Lo precisa la stessa azienda in una nota ufficiale, sottolineando al tempo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Electrolux: Vallenoncello fuori dai licenziamentiLo stabilimento Electrolux Professional Group di Vallenoncello, a Pordenone, non è coinvolto nel piano di riduzione del personale annunciato dal... Alberto Zanata dopo oltre trent’anni lascia Electrolux ProfessionalSi chiude dopo oltre trent’anni il percorso di Alberto Zanata in Electrolux Professional Group, dove ha ricoperto fino al 5 maggio scorso il ruolo di... L’altra Electrolux cresce a Vallenoncello: oltre mille dipendenti e nuovi investimentiElectrolux Professional, società indipendente dal gruppo degli elettrodomestici, non è coinvolta nel piano da 1.700 esuberi. Intanto politica e sindacati serrano i ranghi in difesa di Porcia ... rainews.it Electrolux Professional, vicini a comunità, seguiamo sviluppiIn un momento complesso per il territorio, Electrolux Professional Group desidera esprimere vicinanza alla comunità locale e a quanti sono coinvolti dai recenti sviluppi che interessano i siti indust ... ansa.it